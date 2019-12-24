Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вошли в топ-50 самых успешных спортсменов России. Рейтинг опубликован на официальном сайте портала sport24.

В критерии рейтинга входили три категории: количество упоминаний в СМИ, подписчики в социальных сетях и суммарных доход за всю профессиональную карьеру.

Лучшей среди фигуристок оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, она расположилась на 15 строчке рейтинга. На счету Загитовой: 43.774 упоминаний в средствах массовой информации, 688.447 подписчиков в соц.сетях и доход на сумму в 3.8 млн. долларов. Евгения Медведева занимает 45 место самых популярных спортсменов России: 36.888 упоминаний в СМИ, 801.449 подписчиков и 1.1 млн. долларов заработанного гонорара. Следом за Медведевой закрепилась Елизавета Туктамышева: 165.835 подписчиков, 9573 упоминаний в СМИ и 300 тыс. долларов гонорара.

Первое место рейтинга у Хабиба Нурмагомедова, Александр Овечкин — второй, Мария Шарапова — на третьей строчке.