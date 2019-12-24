Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов прокомментировал решение не переходить в китайский клуб, несмотря на хорошее денежное предложение. Сообщалось, Смолову предлагали контракт на три года с зарплатой от 7,5 до 9 млн. евро в год.

Смолов считает, что после перехода в Китай, практически невозможно получить работу в европейском клубе, тем более для Смолова деньги — не главное в жизни.

«Я отказался, потому что деньги — не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю», — сказал Смолов YouTube каналу «КраСава».

Смолов добавил, что жалеет о своём отъезде из Голландии, несмотря на то, что люди там совершенно не похожи на россиян и неохотно помогают друг другу.

«О чём жалею? Что уехал из Голландии», — сказал Смолов.

Фёдор Смолов выступал за голландский «Фейеноорд» в сезоне 2010/11: за 11 игр российский нападающий забил один гол.