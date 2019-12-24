Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

Участниками опроса стали игроки, тренеры и журналисты. По итогам опроса игрок опередил капитана сборной команды Узбекистана Одила Ахмедова. До сегодняшнего дня Элдор Шомуродов никогда не удостаивался подобного звания, даже ни разу не попадал в тройку претендентов.

Руководство клуба поздравляет форварда и желает прогресса в будущем.

«Поздравляем нашего форварда с заслуженной наградой и желаем еще большего прогресса в следующем году», — сообщает пресс-служба «Ростова».

В нынешнем сезоне Элдор Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ: на его счету 10 голов и пять результативных передач. На первом месте расположился нападающий «Зенита» Артём Дзюба: на его счету 11 забитых мячей.