Главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе радует тот факт, что российскую сторону в спортивном арбитражном суде (CAS) будут представлять юристы компании Schellenberg Wittmer. По словам Вяльбе, у них имеется хороший опыт работы.

Вяльбе заявила, что нанять юристов Schellenberg Wittmer — было единственным верным решением. Президент ФЛГР сказала, что федерация уже работала с ними перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

«Принятое сегодня решение было единственно верным, другого варианта вообще нет. Эти юристы — известные нам люди, с Schellenberg Wittmer наша федерация работала перед Играми в Пхёнчхане. У них есть опыт», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Вяльбе считает, что несмотря на профессионализм юристов, они не могут гарантировать положительный результат процесса.

«Никогда ни один адвокат на сто процентов не гарантирует успеха, работа должна быть проделана большая. И, вообще, мне кажется, что всё это может затянуться, поскольку чёткого регламента нет и мы не знаем, через какое время ВАДА будет обращаться в CAS», — сказала Вяльбе.

Ранее исполком ВАДА отстранил на четыре года сборную России от участия в крупных международных соревнованиях. 19 декабря комитет РУСАДА объявил о намерении подать апелляцию в CAS и оспорить решение ВАДА.