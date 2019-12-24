Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк пересёк отметку в 400 очков в Континентальной хоккейной лиге и стал десятым игроком, которому покорилось подобное достижение.

Своё 400 очко в КХЛ шведский игрок набрал в «зеленом дерби» в игре против «Ак Барса» (4:3ОТ), отметившись тремя очками. В выездном матче в Давосе Умарк забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Помимо Умарка похвастаться подобных достижением могут: Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вадим Шипачев, Александр Радулов, Найджел Доус, Мэтт Эллисон, Брэндон Боченски, Кевин Дэллман и Никита Гусев.

В нынешнем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции. Ранее, Умарк заявлял, что этот сезон может стать последним в составе уфимского клуба: переговоры между руководством команды и игрок продолжаются и по сей день.