Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу огласил список участников на подготовительный сбор команды перед чемпионатом Европы 2020 года.

Подготовительные сборы команды проходят в столице Северной Македонии Скопье.

Состав команды опубликован на официальном сайте Федерации гандбола России. В заявку попали 22 игрока:

Вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Северная Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина).

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Северная Македония).

Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш, Сергей Горпишин (оба – «Вардар», Северная Македония).

Левые полусредние: Сергей Горбок («Вардар», Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия).

Правые полусредние: Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

Разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Северная Македония), Дмитрий Житников («Пик», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»).

После подготовительного периода сборная России по гандболу отправится в Испанию, где примет участие в товарищеском турнире вместе с командами Португалии, Испании и Польши. 10 января сборная прибудет в Швецию на чемпионат Европы.