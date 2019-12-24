Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона недоволен игрой «красных дьяволов» в этом сезоне.

Кантона разочарован игрой команды в нынешнем сезоне. По словам француза, игра «МЮ» похожа на секс в старости: команда старается, но результата никакого не добивается.

«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в итоге все остаются немного разочарованными», — цитирует Кантона OTRO.

Кантона считает, что клуб способен вернуться на высокий уровень, но приводить особых аргументов своему высказыванию не стал.

«Манчестер Юнайтед» сможет вернуться, так как это самый большой клуб в мире», — сказал Кантона.

В сезоне 2019/20 «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своём активе 25 очков.