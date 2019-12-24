Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу считает, что португальский игрок Криштиану Роналду может когда-нибудь стать игроком российского клуба.

По словам Мариу, переезд Роналду в России возможен, если российская команда в ближайшее время поставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. «Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Всё возможно», — цитирует Мариу «Российская газета».

Мариу уверен, что «Локомотиву» под силу подписать португальца, но для этого нужно потрать немалые деньги.

«Если «Локомотив» захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире», — сказал Мариу.

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав по итогам 19 туров 34 очка.