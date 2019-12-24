В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА переиграл магнитогорский «Металлург» со счётом 3:2. В последних пяти встречах между этими командами «лисам» только единожды удалось взять верх над москвичами.

На 10 минуте гости вышли вперёд, благодаря шайбе Сергея Мозякина. Сравнять счёт на табло армейцы смогли на 32 минуте: Михаил Григоренко с передачи Кирилла Капризова восстановил равновесие. Спустя минуту чешский легионер «магнитки» Андрей Нестрашил вновь вывел магнитогорцев вперёд. На 40 минуте Максим Шалунов счёт сравнял, а на 49-й Григоренко реализовал численное большинство и поставил точку в этом матче.

ЦСКА продлевает серию побед до шести матчей и заслуженно лидирует на Западе. «Металлург» пока находится вне зоны плей-офф, расположившись на девятой строчке Восточной конференции.