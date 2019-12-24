Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов высказал мнение по поводу оскорбительного высказывания спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес Иосифа Сталина.

Ранее Дмитрий Губрениев в интервью Sports.ru позволил себе подобное высказывание: «Сталин зассал и никуда не высовывался».

Лидер коммунистов заявил, что Губерниев может и разбирается в биатлоне, но в истории он — невежа. Также Зюганов сказал, что Губерниеву необходимо извиниться перед народом-победителем, за оскорбление вождя.

«Что касается позорного и гнусного заявления господина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно слегка разбирается, то в нашей истории он — полный невежда. Господин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал», — написал Зюганов у себя в «Твиттере».

Не прошёл мимо этого высказывания и депутат Государственной думы Николай Валуев, назвав слова Губерниева мальчишеством.