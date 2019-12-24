Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отстранение российских спортсменов от крупных международных соревнований. По словам Хабиба, виноваты в этом российские чиновники.

Нурмагомедов считает, что российские чиновники не должны были позволить проблеме зайти так далеко, поэтому вина должна лечь на их плечи.

«Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло», — цитирует Хабиба Sport.kz.

Хабиб назвал абсурдом слова тех, кто считает, что российским спортсменам не стоит ехать на ОИ без государственного флага. По мнению дагестанца, политика не должна влиять на жизнь спортсменов, поэтому им необходимо выступить на Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус.

«Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских Игр, — я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25-30 лет дойти до уровня Олимпийских игр. И здесь какое-то вмешательство ВАДА — на политическом уровне то, что у них произошло, всё влияет на всю жизнь спортсменов. Поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоёвывать медали», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, на четыре года запретив им принимать участие в крупных международных соревнованиях. А те спортсмены, которые пройдут все антидопинговые проверки, смогу участвовать в турнирах без использования российской символики.