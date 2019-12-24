Испанское спортивное издание AS представила свою версию сборной из лучших игроков в истории футбола.

Ворота символической сборной занял единственный голкипер получивший «Золотой мяч» — советский футболист Лев Яшин. Единственным действующим игроков команды стал нападающий «Барселоны» — аргентинец Лионель Месси.

Вот как выглядит лучшая команда всех времен и народов по версии AS:

вратарь: Лев Яшин (СССР)

защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия)

полузащитники: Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания)

нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Лев Яшин — заслуженный мастер спорта СССР, является единственным голкипером в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч».