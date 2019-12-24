Гонщик Формулы-1, пилот компании «Мерседес» Льюис Хемилтон вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии издания Forbes. За последние 10 лет Хэмилтон заработал 400 млн. долларов и стал единственным представителем автогонок в первой десятке рейтинга.

Первую строчку рейтинга самых богатых спортсменов уходящего десятилетия занимает чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях — Флойд Мейвезер. По данным Forbes, боксёр сумел заработать около 915 млн. долларов. На втором месте португальский футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету Криша 800 млн. долларов. На третьем месте ещё один представитель футбольного спорта — аргентинец Лионель Месси (715 млн).

В десятку богатейших спортсменов также вошли: баскетболисты Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, теннисист Роджер Федерер, гольфисты Тайгер Вудс и Фил Микельсон.