Мужская сборная России по гандболу начала подготовку к чемпионату Европы 2020 года, Хачанов составит компанию Медведеву на турнире ATP-500 в Роттердаме, Алёна Косторная вылетела в Красноярск, Дацику вновь грозит тюремный срок. Эти и другие новости дня — в подборке Nevasport.

Хачанов присоединится к Медведеву на турнире ATP в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил, что в следующем году примет участие в турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Помимо Хачанова в турнире будет участвовать ещё один россиянин — Даниил Медведев. ATP-500 пройдёт с 8 по 16 февраля.

«Краснодар» приготовился продавать Игнатьева за 8 млн евро

«Краснодар» скинул цену на Ивана Игнатьева и готов вести переговоры по трансферу игрока. Ранее клубы уже интересовались футболистом, но их пугал слишком большой ценник выставленный «Краснодаром». По сообщениям источника, несколько клубов уже проявили интерес к покупке форварда в ближайшее время.

Косторная вылетела в Красноярск после слухов о снятии с чемпионата России

Российская фигуристка вылетела в Красноярск, где 26 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию. Точной информации о том, примет ли Алёна Косторная участие в первенстве до сих пор нет, но вполне вероятно, что болельщики увидят 16-летнюю фигуристку на льду.

Дацик может вновь оказаться за решёткой за нарушение государственной границы

Боец смешанных единоборств может вновь угодить за решетку. Бойца обвиняют в нарушении части три статьи 322 (незаконное пересечение границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до шести лет), после того как Дацик помогая другу, случайно пересёк границу Российской Федерации.

Сборная России по гандболу начала подготовку к чемпионату Европы 2020 года

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу объявил состав команды, который в данный момент проходит подготовительный этап к чемпионату Европы 2020 года. В заявку попали 22 игрока.

Дубль Григоренко помог ЦСКА обыграть «Металлург»

В единственном матче сегодняшнего игрового дня в КХЛ ЦСКА на своём льду переиграл «Металлург» со счётом 3:2. Дублем в составе армейцев отличился Михаил Григоренко.