Российская фигуристка Анастасия Тараканова заявила о том, что не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме». Спортсменка обратилась к своим болельщикам и написала, что получила небольшую травму, вследствие чего тренер приняла решение поберечь фигуристку.
«Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству России и финалу кубка России. Спасибо за поддержку!», — заключила Тараканова.
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Ранее с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске снялись Алина Загитова, Мария Сотскова и Виктория Васильева.
Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России пройдут первые тренировки.
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