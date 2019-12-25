Российская фигуристка Анастасия Тараканова заявила о том, что не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме». Спортсменка обратилась к своим болельщикам и написала, что получила небольшую травму, вследствие чего тренер приняла решение поберечь фигуристку.

«Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству России и финалу кубка России. Спасибо за поддержку!», — заключила Тараканова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Tarakanova (@anastasiyatar04) 24 Дек 2019 в 12:30 PST

Ранее с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске снялись Алина Загитова, Мария Сотскова и Виктория Васильева.

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России пройдут первые тренировки.