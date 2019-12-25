Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, как он относится к тому, что его рекорд по голам за сборную России в скором времени может побить Артём Дзюба.

В интервью порталу «Чемпионат» Кержаков отметил, что для него непринципиально как можно дольше владеть рекордом, поскольку футбол — это не индивидуальный вид спорта. Для достижения этого результата Кержакову помогали многие другие футболисты.

«Я испытал эти классные эмоции, и снова это уже не прочувствую. Строчка в Википедии? И что мне с неё? Кому-то показывать?», — отметил Кержаков, добавив, что если нынешний претендент на рекорд Артем Дзюба установит его, то прочувствует это ощущение, которое было у Кержакова. После Дзюбы придет другой футболист и тоже это почувствует.

«Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — отметил Кержаков.

Напомним, на счету Артема Дзюбы 24 мяча за сборную России, Александр Кержаков забил рекордные 30 мячей за карьеру в сборной.