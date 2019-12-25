Петербургский СКА проведет матч выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ против казахстанского «Барыса». Встреча пройдет сегодня, 25 декабря, в Нур-Султане на «Барыс-Арене».

Прямая трансляция матча будет проводиться на официальном сайте СКА здесь. Матч «Барыс» — «СКА» начнётся в 16:30 по московскому времени.

На сегодняшний день «Барыс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 50 очков после 38 туров. Представители СКА набрали 56 очков за 40 игр в чемпионате КХЛ и занимают вторую строчку в таблице Западной конференции, уступая лишь московскому ЦСКА.

Напомним, команда Алексея Кудашова сейчас на хорошем ходу: за последние 14 туров команда проиграла всего один раз — московскому ЦСКА на «Газпром-Арене» в рамках хоккейной классики.