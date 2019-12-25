Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил работу группы Этери Тутберидзе накануне чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

В интервью порталу Teamrussia.pro Ягудин отметил, что ему нравится подход к работе у группы Тутберидзе — там не просто говорят, а доказывают слова делом.

«Попытка Александры Трусовой исполнить тройной аксель, элемент, который она никогда не прыгала на крупных соревнованиях, в финале «Гран-при» была очень показательной», — отметил Ягудин, добавив, что группа Тутберидзе стремится идти на опережение.

По словам Ягудина, элементами ультра-си постепенно овладевают представительницы Японии, Южной Кореи и США, команда Тутберидзе следит за этим и усложняет свой и так непростой контент.

Напомним, на чемпионате России в Красноярске выступят три ученицы Тутберидзе — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.