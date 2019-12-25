Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определился с составом на молодежный чемпионат мира по хоккею в Чехии, который пройдет с 26 декабря по 6 января. Информация о заявке на турнир появилась на официальном сайте ФХР.

Отметим, из состава петербургского СКА в молодежную сборную попали вратарь Ярослав Аскаров, защитник Данила Галенюк и нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов и Василий Подколзин.

Также в заявку попали вратари Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА), нападающие — Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»),(все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» М), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в двух чешских городах — Остраве и Тршинеце.