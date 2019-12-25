Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, каким образом биатлонист Дмитрий Малышко сможет вернуться в сборную России после провала на Кубке мира.

Слова Хованцева цитирует портал «Спорт День за днем». Тренер сообщил, что Малышко после исключения из сборной было предложено выступать на «Ижевской винтовке», чтобы в случае удачного выступления отобраться на Кубок IBU и только потом на Кубок мира.

«Осталось теперь узнать, хочет ли этого сам Малышко», — отметил Хованцев, добавив, что ранее биатлонист негативно высказывался об этом турнире, но ситуация резко изменилась.

«Удачное выступление на «Ижевской винтовке» – единственная возможность вернуться на Кубок IBU», — заключил Хованцев, добавив, что о Кубке мира пока не идет и речи.

Напомним, решением правления СБР Дмитрий Малышко после этапов Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене и Анси был отправлен на внутрироссийские соревнования.