Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о подготовке Софьи Самодуровой к чемпионату России по фигурному катанию в Красноярске.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Мишина отметила, что Самодурова настроена на максимум, однако усложнять программы для выступления в Красноярске не будет, делая акцент на том, что она умеет. Также тренер выделила то, что Самодурова набрала наилучшую форму за последнее время.

«Она учила тройной аксель, но недоучила. Активные попытки делались, но пока нет ни чистых выездов, ни докрутов», — отметила Мишина, добавив, что у Самодуровой определенно есть настрой и желание выучить этот элемент.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стартует завтра, 26 декабря. Сегодня на ледовой арене пройдут первые тренировки.