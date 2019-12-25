Петербургский волейбольный клуб «Зенит» сыграет против московского «Динамо» в матче «Финала четырех» Кубка России. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

В параллельном матче «Финала четырех» встретятся казанский «Зенит» и «Кузбасс».

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Напомним, в полуфинальных матчах с «Факелом», «Енисеем» и «Газпром-Югрой» «Зенит не проиграл ни разу. Прошлые встречи с «Динамо» в рамках Кубка России состоялись в ходе предварительных этапов. В сентябре в Москве петербуржцы одолели москвичей со счетом 3:2. В октябре в Петербурге «Зенит» всухую проиграл в Академии волейбола им. Платонова.

В чемпионате России команда Туомаса Саммельвуо располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. Сейчас коллектив из Петербурга уступает только новосибирскому «Локомотиву», кемеровскому «Кузбассу» и воронежскому «Факелу».