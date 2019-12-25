Супруга легендарного автогонщика и многократного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выступила с обнадеживающим заявлением.

Слова Коринны Шумахер приводит портал Fox Sports Australia. «Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину», — отметила супруга гонщика. Напомним, с конца 2013 года Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии после полученной черепно-мозговой травмы.

По словам Коринны Шумахер, вместе они стали сильнее. «Именно таким образом объединённые усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других», — сказала жена пилота.

Тяжелую травму Михаэль Шумахер получил во время катания на горных лыжах. Точная информация о состоянии гонщика недоступна, семья пилота не раскрывает подробности лечения.