Генеральный директор Федерации по фигурному катанию на коньках России Александр Коган прокомментировал слухи о том, что Алена Косторная не выступит на чемпионате России.

Слова Когана передает портал «Спорт-Экспресс». «С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате, хотя она уже сидела в этот момент в самолете», — отметил генеральный директор ФФККР, отметив, что ему хотелось бы более профессионального отношения журналистов к ситуации.

По словам Когана, федерация открыта для общения и лучше уточнять вопросы в ней. Гендиректор ФФККР отметил, что чемпионат России в Красноярске — это ответственный старт, на котором формируется сборная страны. «Нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали еще сильнее», — отметил Коган.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Алена Косторная может сняться с чемпионата России.