Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган заявил, что Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в составе сборной России на показательных выступлениях «Россия-Вперёд!». Мероприятие состоится 29 марта в Москве.

Коган сообщил, что в сборная России в полном составе, в том числе Загитова и Медведева примут участие показательных выступлениях в Москве, в конце марта.

«Вся сборная России по фигурному катанию, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях „Россия — вперёд!“, которые пройдут 29 марта на арене „Мегаспорт“ в Москве», — цитирует Коган «РИА Новости».

Напомним, после туринского Гран-при олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. В связи с этим, фигуристка не примет участие на чемпионате России с 26 по 29 декабря, который пройдёт в Красноярске.