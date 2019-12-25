Глава Федерации фигурного катания Александр Горшков в преддверии чемпионата России по фигурному катанию завил, что федерация будет придерживаться спортивного принципа при отборе фигуристов на чемпионат Европы.

Горшков сообщил, что придерживается спортивного принципа отбора кандидатов для международных соревнований, но в случае возникновения болезней и травм спортсменов в дело включается тренерский совет.

«Если есть явный лидер и он не может принять участие, тренерский совет будет рассматривать ситуацию. Пока таких предложений у нас нет», — цитирует Горшкова «Спорт-экспресс».

По словам Горшкова, в последние годы подобных ситуаций не возникало и на первенстве Европы выступали призёры российского первенства.

Чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.