Российская фигуристка Александра Трусова намерена исполнить в произвольной программе на чемпионате России пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц и два тулупа, один из которых — в каскаде. В короткой спортсменка готовится прыгнуть тройной аксель.

Напомним, аналогичный контент Трусова заявляла на финал Гран-при, который проходил в Турине. Там она с ним не справилась, но первой в истории прыгнула четверной флип на соревнованиях.

Остальные ученицы Тутберидзе также оставили контент с ФГП: Анна Щербакова опять попробует прыгнуть четверной флип, который не поддался ей в прошлый раз, Алена Косторная на две программы исполнит три тройных акселя.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря. В нем не примут участие Алина Загитова, заявившая ранее о приостановке карьеры, Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. Сегодня пройдут первые тренировки. Короткую программу женщины покажут в пятницу.