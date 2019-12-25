Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева не заявила исполнение четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России, сообщает «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне было продемонстрировано видео, в котором Туктамышева впервые исполняет четверной прыжок, но пока в соревновательной программе фигуристка данный элемент не использовала.

В заявленных элементах программы Туктамышевой указан один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, несмотря на то, что на прошлых соревнованиях подопечная Алексея Мишина демонстрировала два акселя в три с половиной оборота. Вторым прыжковым элементом Туктамышева указала тройной тулуп, который может быть заменен на четверной или на сольный тройной аксель. Следует добавить, что заявленная программа является черновым наброском и в любой момент может измениться.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры российского первенства представят сборную России на чемпионате Европы.