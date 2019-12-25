Букмекеры назвали фавориток чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном катании.

Главным фаворитом по мнению букмекеров является Алёна Косторная: коэффициент на победу Косторной составляет 1.52. Чуть меньше шансов у фигуристки Александры Трусовой (2.40). В Евгению Медведеву и Анну Щербакову верят ещё меньше: коэффициент на победу фигуристок равен 5.00. Успех Елизаветы Туктамышевой равен коэффициенту 7.00, а победа на турнире Софьи Самодуровой оценивается в 10.0.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске, с 26 по 29 декабря. 27 декабря девушки продемонстрируют короткие программы, а 28-го — произвольные. Девушки, которые займут призовые места, представят сборную России на чемпионате Европы 2020 года.