Финский тренер по фигурному катанию Минна Ярвинен считает необходимым увеличить возрастной ценз в фигурном катании.

По мнению Ярвинен возрастной ценз необходимо повысить, как минимум до 17 лет. «На соревнованиях для взрослых возрастной ценз должен быть выше. Если не 18 лет, то по крайней мере 17», — цитирует Ярвинен Yle.

Сиркка Кайпио, которая тренирует финскую фигуристку Эмми Пелтонен, поддерживает идею Ярвинен. Кайпио считает, что повысить возраст взрослых соревнований необходимо с точки зрения физиологии: взрослым девушкам тяжело даются элементы, которые выполняют молодые фигуристки.

«Тело меняется, особенно в 16 лет. С телом женщины очень тяжело выполнять такие вращения. Надеюсь, ISU также задумается о здоровье фигуристок. Для этих русских девочек ситуация кажется безнадёжной», — сказала Кайпио.

Напомним, на последнем Гран-при в Турине победу заняла 16-летняя россиянка Алёна Косторная, серебро и бронза Турина достались 15-летним Анне Щербаковой и Александре Трусовой.