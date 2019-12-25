Весьма морозно будет за пределами «Платинум-Арены Красноярск» на этой неделе, однако на самом катке развернется самая жаркая борьба текущего сезона — уже сегодня, 26 декабря, пройдут первые выступления на чемпионате России по фигурному катанию.

Nevasport рассказывает о всех претендентах на медали чемпионата России в Красноярске, а также дает прогноз – кто сможет завоевать золото одного из главных турниров года.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Женщины: сможет ли остальная Россия разорвать трио Тутберидзе?

Главный вопрос турнира в Красноярске – сможет ли кто-то оказать сопротивление ученицам Тутберидзе и подняться на пьедестал? Основной соперницей Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой сейчас является Елизавета Туктамышева, она – самая реальная претендентка на включение в борьбу за призы.

В планируемом контенте четверной тулуп у Туктамышевой не стоит, но как говорила в интервью Татьяна Мишина – решение фигуристка и тренер будут принимать практически непосредственно до проката. Тем более, что в произвольной программе заявлен лишь один тройной аксель, а затем — довольно простой тройной тулуп, который в самом прокате может превратиться в четверной.

Елизавета Туктамышева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Саша Трусова же идет напропалую – все те же пять четверных в произвольной программе, попытка номер два. На финале Гран-при ей удались лишь три из пяти: сальхов уже который турнир не дается, а на тулуп во второй половине уже не остается сил. Непобедимой ей быть только с чистым тройным акселем в короткой программе. Про действующую чемпионку России Анну Щербакову говорят меньше, однако за серию Гран-при оценка ее компонентов серьезно возросла, а при прочих равных у Трусовой она может и выиграть.

За пару дней до турнира пошли слухи о том, что с турнира может сняться Алена Косторная, однако c фигуристкой все в порядке. С ней ее тройные аксели, невероятное обаяние и статус фаворитки турнира – однако все может поменяться. Нужны еще два чистых проката – это Косторной по силам, а остальное будет зависеть от соперниц.

тутберидзе. дудаков, глейхенгауз

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Евгения Медведева же, как заявляли многие эксперты, может рассчитывать лишь на чистое катание. Её контент пока не дотягивает до уровня сложности соперниц, так что главное оружие двукратной чемпионки мира – это безупречность исполнения каждого элемента и высокая оценка за компоненты.

Прогноз Nevasport:

1 место: Александра Трусова

2 место: Алена Косторная

3 место: Анна Щербакова

Самарин идет за титулом?

Мужской турнир в Красноярске также обещает быть весьма непредсказуемым — в списке участников есть один не очень явный лидер и много претендентов на призы. В этом сезоне Самарин берет сложностью и бойцовскими качествами: он вставил в обе программы сложнейшие четверные (у Ханю и Чена контент проще) и не боится бросаться с таким набором в жару соревнований.

Когда-то ему удаются блестящие прокаты, когда-то – откровенно неудачные, однако нельзя упрекнуть фигуриста в том, что он не борется. И в Красноярске Александр Самарин точно будет бороться до конца. Прошлые годы он ходил вокруг до около золота, проигрывая Михаилу Коляде или Максиму Ковтуну. Сейчас не будет ни того, ни другого – прекрасный шанс взять первое место.

Александр Самарин и Светлана Соколовская. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Конкуренцию Самарину в борьбе составит Дмитрий Алиев, однако при прочих равных он смотрится слабее — в первую очередь за счет меньшей уверенности на льду. Будем надеяться, что прокат финала Гран-при Дима забыл и выйдет на лед Красноярска с пустой головой и спокойным сердцем.

За места на пьедестале готовы бороться и другие фигуристы – Андрей Лазукин, только-только восстановившийся от травмы, а также Даниил Самсонов и Андрей Мозалев, выступавшие в ЮГП. Не потеряется при чистом катании и ветеран Сергей Воронов.

Прогноз Nevasport:

1 место: Александр Самарин

2 место: Дмитрий Алиев

3 место: Даниил Самсонов

Тарасова/Морозов против голодной молодежи и интрига в танцах

Первая пара России Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжает перестраиваться. Переход к новому тренеру, переезд за океан, сложные выступления в серии Гран-при — через много трудностей пришлось пройти фигуристам. Весь декабрь пара целенаправленно готовилась к Красноярску — и будет готова дать бой.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Восторг от молодых парников испарился в финале Гран-при сменился грустью – вчерашние юниоры Мишина и Галлямов взяли бронзу, сделав ставку на техничное исполнение. Бойкова/Козловский откатались в несвойственном им грязном стиле, наделав ошибок, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вообще рассыпались в произвольной программе. Время реванша настанет и для этих пар.

В танцевальных парах в России пока двоевластие: на одном уровне катаются Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. В финале Гран-при обе пары совершали ошибки, поэтому нельзя сказать, что какой-то из дуэтов вышел на новый уровень и выхватил пальму первенства. Все будут решать сами прокаты, а за бронзу развернется настоящая борьба среди пар второго эшелона.

Прогноз Nevasport, спортивные пары:

1 место: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

2 место: Евгения Тарасова/Владимир Морозов

3 место: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Прогноз Nevasport, танцы на льду:

1 место: Александра Степанова/Иван Букин

2 место: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

3 место: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро