Весьма морозно будет за пределами «Платинум-Арены Красноярск» на этой неделе, однако на самом катке развернется самая жаркая борьба текущего сезона — уже сегодня, 26 декабря, пройдут первые выступления на чемпионате России по фигурному катанию.

Nevasport рассказывает о всех претендентах на медали чемпионата России в Красноярске, а также дает прогноз – кто сможет завоевать золото одного из главных турниров года.

Женщины: сможет ли остальная Россия разорвать трио Тутберидзе?

Главный вопрос турнира в Красноярске – сможет ли кто-то оказать сопротивление ученицам Тутберидзе и подняться на пьедестал? Основной соперницей Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой сейчас является Елизавета Туктамышева, она – самая реальная претендентка на включение в борьбу за призы.

В планируемом контенте четверной тулуп у Туктамышевой не стоит, но как говорила в интервью Татьяна Мишина – решение фигуристка и тренер будут принимать практически непосредственно до проката. Тем более, что в произвольной программе заявлен лишь один тройной аксель, а затем — довольно простой тройной тулуп, который в самом прокате может превратиться в четверной.

Саша Трусова же идет напропалую – все те же пять четверных в произвольной программе, попытка номер два. На финале Гран-при ей удались лишь три из пяти: сальхов уже который турнир не дается, а на тулуп во второй половине уже не остается сил. Непобедимой ей быть только с чистым тройным акселем в короткой программе. Про действующую чемпионку России Анну Щербакову говорят меньше, однако за серию Гран-при оценка ее компонентов серьезно возросла, а при прочих равных у Трусовой она может и выиграть.

За пару дней до турнира пошли слухи о том, что с турнира может сняться Алена Косторная, однако c фигуристкой все в порядке. С ней ее тройные аксели, невероятное обаяние и статус фаворитки турнира – однако все может поменяться. Нужны еще два чистых проката – это Косторной по силам, а остальное будет зависеть от соперниц.

Евгения Медведева же, как заявляли многие эксперты, может рассчитывать лишь на чистое катание. Её контент пока не дотягивает до уровня сложности соперниц, так что главное оружие двукратной чемпионки мира – это безупречность исполнения каждого элемента и высокая оценка за компоненты.

Прогноз Nevasport:

1 место: Александра Трусова

2 место: Алена Косторная

3 место: Анна Щербакова

Самарин идет за титулом?

Мужской турнир в Красноярске также обещает быть весьма непредсказуемым — в списке участников есть один не очень явный лидер и много претендентов на призы. В этом сезоне Самарин берет сложностью и бойцовскими качествами: он вставил в обе программы сложнейшие четверные (у Ханю и Чена контент проще) и не боится бросаться с таким набором в жару соревнований.

Когда-то ему удаются блестящие прокаты, когда-то – откровенно неудачные, однако нельзя упрекнуть фигуриста в том, что он не борется. И в Красноярске Александр Самарин точно будет бороться до конца. Прошлые годы он ходил вокруг до около золота, проигрывая Михаилу Коляде или Максиму Ковтуну. Сейчас не будет ни того, ни другого – прекрасный шанс взять первое место.

Конкуренцию Самарину в борьбе составит Дмитрий Алиев, однако при прочих равных он смотрится слабее — в первую очередь за счет меньшей уверенности на льду. Будем надеяться, что прокат финала Гран-при Дима забыл и выйдет на лед Красноярска с пустой головой и спокойным сердцем.

За места на пьедестале готовы бороться и другие фигуристы – Андрей Лазукин, только-только восстановившийся от травмы, а также Даниил Самсонов и Андрей Мозалев, выступавшие в ЮГП. Не потеряется при чистом катании и ветеран Сергей Воронов.

Прогноз Nevasport:

1 место: Александр Самарин

2 место: Дмитрий Алиев

3 место: Даниил Самсонов

Тарасова/Морозов против голодной молодежи и интрига в танцах

Первая пара России Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжает перестраиваться. Переход к новому тренеру, переезд за океан, сложные выступления в серии Гран-при — через много трудностей пришлось пройти фигуристам. Весь декабрь пара целенаправленно готовилась к Красноярску — и будет готова дать бой.

Восторг от молодых парников испарился в финале Гран-при сменился грустью – вчерашние юниоры Мишина и Галлямов взяли бронзу, сделав ставку на техничное исполнение. Бойкова/Козловский откатались в несвойственном им грязном стиле, наделав ошибок, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вообще рассыпались в произвольной программе. Время реванша настанет и для этих пар.

В танцевальных парах в России пока двоевластие: на одном уровне катаются Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. В финале Гран-при обе пары совершали ошибки, поэтому нельзя сказать, что какой-то из дуэтов вышел на новый уровень и выхватил пальму первенства. Все будут решать сами прокаты, а за бронзу развернется настоящая борьба среди пар второго эшелона.

Прогноз Nevasport, спортивные пары:

1 место: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

2 место: Евгения Тарасова/Владимир Морозов

3 место: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Прогноз Nevasport, танцы на льду:

1 место: Александра Степанова/Иван Букин

2 место: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

3 место: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро