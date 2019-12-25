Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что все билеты на чемпионат России по фигурному катанию проданы.

Лапшин заявил, что ажиотаж перед соревнованиями не просто большой, а невероятный. Лапшин ожидает аншлаг, несмотря на то, что билеты продавались на всю программу соревнований, а не на конкретные дни.

«Ажиотаж не просто большой, а невероятный. Мы ожидаем аншлаг, единственное — билеты продаются на весь соревновательный день, а дальше зритель уже сам решает, когда ему приходить. Но я ожидаю, что пустых мест не будет», — приводит слова Лапшина ТАСС.

Первенство России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске. Город впервые принимает соревнования по фигурному катанию такого масштаба. Чемпионат состоится на «Платинум-Арене», вместимостью в 7 тысяч человек.