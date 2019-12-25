Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской побывал на рождественском ужине в частной резиденции президента США Дональда Трампа.
Фотографии Овечкина вместе с Трампом появились в аккаунтах многих посетителей рождественского ужина, в том числе жены хоккеиста Анастасии. Прием прошел в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.
В качестве подарка на праздник Александр Овечкин преподнес Дональду Трампу свой хоккейный свитер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» ранее бывали на приеме у Дональда Трампа в Белом Доме. После первой встречи с российским хоккеистом президент США заявил, что он стал фанатом Овечкина.
Комментарии Развернуть