Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской побывал на рождественском ужине в частной резиденции президента США Дональда Трампа.

Фотографии Овечкина вместе с Трампом появились в аккаунтах многих посетителей рождественского ужина, в том числе жены хоккеиста Анастасии. Прием прошел в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.

В качестве подарка на праздник Александр Овечкин преподнес Дональду Трампу свой хоккейный свитер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RMNB (@rmnb_blog) 24 Дек 2019 в 10:01 PST

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» ранее бывали на приеме у Дональда Трампа в Белом Доме. После первой встречи с российским хоккеистом президент США заявил, что он стал фанатом Овечкина.