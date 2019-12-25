Российская фигуристка Анна Погорилая высказала мнение по поводу повышения возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.

В интервью RT Погорилая отметила, что проголосовала бы за повышение ценза, поскольку ей очень близко именно женское катание, а не исключительно прыжки. Фигуристка также сказала, что с удовольствием посмотрела бы на соревнования взрослых.

«Когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение», — сказала спортсменка.

По мнению Погорилой, юным девочкам нужно что-то противопоставлять более опытным спортсменкам.

Напомним, Анна Погорилая не объявляла о завершении карьеры, однако она не выступает на соревнованиях уже с октября 2017 года из-за многочисленных травм.