Президент UFC Russia, а также вице-президент промоушена по России и СНГ Андрей Громковский высказал мнение по поводу возможного проведения на территории России турнира UFC с титульным боем в майн-карде.

Слова Громковского приводит портал Sport24. «Шанс на титульный бой есть», — отметил Громковский. Напомним, ранее в России состоялось три турнира UFC категории Fight Night — два в Москве и один в Петербурге.

Громковский также выразил надежду на то, что когда-нибудь в России состоится титульный бой между российскими бойцами UFC. «Это было бы очень интересно. Редкая история, но очень интересная», — отметил Громковский.

Напомним, на данный момент только один российский боец является чемпионом UFC — Хабиб Нурмагомедов обладает чемпионским поясом в легком весе.