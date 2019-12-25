Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал выступление пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в этом году.

По мнению экс-первой ракетки мира, Медведеву под силу оказаться в элите мирового тенниса, если он сможет повторить свои результаты в следующем году. Одной из причин успеха Медведева, Кафельников назвал уверенность теннисиста.

«Его уровень уверенности в этом году был очень хорошим. Он верил, что сможет обыграть лучших игроков и именно поэтому добился таких результатов. Если он сможет повторить этот успех в следующем году, то окажется в элите», — приводит слова Кафельникова официальный сайт турнира ATP Cup.

Даниил Медведев — профессиональный теннисист, является победителем семи турниров ATP в одиночном разряде. На сегодняшний день занимает пятую строчку рейтинга ATP: на счету Медведева 5705 очков.