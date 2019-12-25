Тренер финской фигуристки Йенни Сааринен — Минна Ярвинен поделилась методами работы с фигуристами и сказала, что не обращается внимание на успех российских спортсменок.

Ярвинен сказала, что не является сторонником жёстких тренировок, но и лёгкий стиль не приводит к хорошим результатам.

«Я не отношусь к сторонникам жёсткого стиля работы, но думаю, что слишком мягкий стиль ни к чему не приводит», — цитирует Ярвинен Yle.

Ярвинен добавила, что не обращает внимание на успехи российских фигуристок, для неё куда важнее работа над своей командой.

«Мы не думаем о том, что делают русские, а сосредоточены на своей долгосрочной работе. Мы хотим, чтобы взрослые финские спортсмены были здоровыми», — сказала Ярвинен.

Ранее Минна Ярвинен заявила, что в фигурном катании необходимо повысить возрастной ценз фигуристок как минимум до 17 лет.