Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят записал новогоднее поздравление и дал совет болельщикам на период праздников.

Видеоролик появился в официальном аккаунте «Торо Россо» в «Твиттере».

Квят сообщил, что записывает поздравление на рождественской вечеринке в Фаэнце вместе с «Торо Россо», пожелал всем болельщикам счастливого Рождества и Нового года.

«Надеюсь, вы хорошо покушаете в эти дни, может, что-то выпьете. На случай, если вдруг перебрали с напитками, примите аспирин, выпейте чаю с мёдом и лимоном», — отметил Квят, добавив, что это поможет уменьшить головную боль. Также гонщик поблагодарил болельщиков за то, что они следят за выступлениями «Торо Россо».

Merry Christmas! 🎄@kvyatofficial is here with a Christmas message to you all as well as a handy tip 😉 pic.twitter.com/shdZnaD6Zs

— Toro Rosso (@ToroRosso) December 25, 2019