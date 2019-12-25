Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о возможностях сервисеров сборной Украины и сравнил их с имеющимися в сборной России.

Слова Брынзака цитирует портал Biathlon.com.ua. По словам главы ФБУ, у украинской команды на данный момент финансирование гораздо скромнее, чем у российской, но средства не являются панацеей от провалов.

«У тех же россиян куда более серьёзные возможности, а проблемы со смазками, как видите, есть. Важнее то, как работает коллектив: тренеры, смазчики», — отметил Брынзак, добавив, что иногда ФБУ обращается к французским или швейцарским фирмам, имеющим в наличии соответствующее оборудование. Иногда лыжи оставляют таким фирмам на ночь, а утром забирают уже с накатанными необходимыми структурами.

Напомним, ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что в январе у сборной России по биатлону появится штайншлифт-машина.