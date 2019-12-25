Футбольный клуб «Челси» намерен в зимнее трансферное окно приобрести игрока «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает Daily Express. Ранее сообщалось, что главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард получит около 150 млн. евро на время зимних трансферов.

Скауты «Челси» просматривали игру немецкого нападающего во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в матче между «Лионом» и «Лейпцигом». Помимо «синих», Вернером интересовались и другие гранды английского футбола: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Сам «РБ Лейпциг» желает видеть в своём составе нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда, но из-за больших финансовых возможностей топ-клубов Европы переманить норвежца к себе будет очень трудно.

В нынешнем сезоне розыгрыша немецкой Бундеслиги Вернер сыграл за «РБ Лейпциг» в 17 встречах, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.