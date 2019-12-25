На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует короткая программа у мужчин.

Начало короткой программы назначено на 10:00 по московскому времени.

В турнире мужчин примут участие 17 фигуристов: за два дня до старта с турнира снялся Александр Петров и его не успели заменить. В числе участников значатся финалисты серии Гран-при текущего сезона Александр Самарин и Дмитрий Алиев, участники серии Гран-при Макар Игнатов, Антон Шулепов, Сергей Воронов.

Также короткие программы представят и фигуристы, катающиеся по юниорам — Даниил Самсонов и Андрей Мозалев, ставшие призерами юниорского финала Гран-при в начале декабря, Илья Яблоков, Артур Данелян, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Егор Мурашов.

После мужчин с короткими программами на лед выйдут спортивные пары, ритм-танец покажут танцевальные пары.