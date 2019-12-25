Правительство Российской Федерации изменила сумму премий, которую спортсмены будут получать за призовые награды чемпионатов мира и первенств Европы, сообщает официальный портал правовой информации.

Премии победителей чемпионатов мира увеличится более чем на 100 тысяч рублей. Теперь сумма вознаграждения составляет 358,4 тыс.рублей, раньше эта сумма насчитывала 224 тысячи.

Призовые обладателей серебряных медалей увеличились с 112 до 179,2 тыс. рублей, за бронзовую медаль чемпионата мира спортсмены получат 107,5 тыс. рублей, до этого сумма составляла 67,2 тысяч.

Помимо призовых мундиалей обновились и суммы премий за топ-3 чемпионатов Европы: премия за золотую медаль увеличена со 112 тыс. рублей до 179,2 тыс., за серебряную награду — с 56 тыс. до 89,6 тыс. рублей, за бронзу — с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тысяч рублей.