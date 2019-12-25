Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор и эксперт Татьяна Тарасова рассказала, с кем в паре она будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске.

Слова эксперта цитирует агентство ТАСС. «Комментировать чемпионат, как всегда, будем в ежедневном режиме с Максимом Траньковым и Александром Гришиным», — сказала Тарасова.

Отметим, финал Гран-при и этапы серии Татьяна Тарасова часто комментировала в паре со своим учеником, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, однако сейчас фигурист находится в туре с ледовым шоу.

Ранее Nevasport писал о петиции от фанатов фигурного катания, которые просили отстранить Татьяну Тарасову от комментирования соревнований на Первом канале, поскольку выделяли в ее словах непрофессионализм, излишнюю субъективность и предвзятость.