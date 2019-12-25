Российские хоккеисты Никита Кучеров и Владимир Тарасенко вошли в топ-5 лучших правых нападающих последнего десятилетия в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии сайта sportsnet.

Отмечается также, что форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает третью строчку списка лучших правых форвардов последних 10 лет. Игрок «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оказался на четвёртом месте рейтинга.

Лучшим правым форвардом 2010-х годов был признан игрок «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн, на второй строчке атакующий игрок «Торонто Мейпл Лифс» — Фил Кессел, на пятой позиции Марк Стоун из «Вегас Голден Найтс».

В нынешнем сезоне Кучеров сыграл за «Тампу» в 34 встречах, в которых забросил 13 шайб и сделал 27 результативных передач.