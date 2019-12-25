Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, как относится к результатам группы Этери Тутберидзе.

В интервью ютуб-каналу «Спорт день за днем» Мишин рассказал, что называет результаты работы Тутберидзе выдающимися, поскольку это слово характеризует уровень мастерства, демонстрируемый ее ученицами. Тренер отметил, что не может сейчас говорить о взрослении подопечных Тутберидзе — он мог бы рассуждать об этом, когда сам имел 4-5 учеников, которые могли бы победить сборную мира.

«Сейчас Этери Тутберидзе является наиболее яркой фигурой на небосклоне отечественного фигурного катания, поэтому говорить о преимуществах моих или ее… В каждой системе есть свои плюсы, есть минусы», — отметил Мишин, назвав Тутберидзе моральным и спортивным лидером российского фигурного катания.

Напомним, ученицы Алексея Мишина будут соревноваться с подопечными Этери Тутберидзе на чемпионате России в Красноярске, который стартует уже завтра, 26 декабря.