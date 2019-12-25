На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске устроили необычную акцию в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского. Участников турнира, а также работников и встречал оркестр.

Такой горячий прием на ЧР по фигурному катанию устроил музыкальный квартет «Jam» Красноярской краевой филармонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport) 24 Дек 2019 в 5:45 PST

Отметим, участники соревнований прилетели в Красноярск еще вчера, 24 декабря, сегодня, 25 декабря, на «Платинум-Арене Красноярск» состоятся первые тренировки.

Фигуристка Александра Трусова приехала в Красноярск со своей собакой по имени Тина, ее соперница в турнире Евгения Медведева вышла к болельщиком в компании плюшевой акулы.

Соревнования на чемпионате России по фигурному катанию начнутся завтра, 26 декабря.