Игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился неприятными воспоминаниями во время его выступлений за московский «Спартак».

Комбаров сказал, что во взрослой команде «Спартака» происходили драки на тренировках и во время перерывов между таймами. Главным задирой «Спартака» того времени считался аргентинец Тино Коста. В один момент брат Дмитрия — Кирилл Комбаров не стал терпеть выходки Косты и дал ему отпор, после чего завязалась массовая драка между красно-белыми.

«Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тина Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка», — приводит слова Комбарова Sports.ru.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с 2010-го по 2019 год. 26 июня 2019 года подписал контракт с «Крыльями Советов».