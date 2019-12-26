Молодёжный чемпионат мира по хоккею стартует сегодня, 26 декабря в Чехии. 10 команд поборются за звание лучшей молодёжной сборной мира. Российская команда начнёт своё шествие по турниру матчем против Чехии, в рамках группового этапа турнира.

Голодной до золотых медалей российской молодёжи необходимо как можно скорее вкатиться в турнир, чтобы набрать оптимальную форму для соперничества с остальными командами компании группы B. Помимо чехов в группу к России попали канадцы, немцы и американцы. Удачное выступление в «группе смерти» может обеспечить российской команде хорошее моральное равновесие в плей-офф, если подопечным Валерия Брагина удастся выйти из группы.

На бумаге Россия — фаворит матча с Чехами, но как поведёт себя команда в первом тайме матча сыграет главную роль противостояния. Задача сборной России на первый матч — не забить большое количество голов, а грамотно сыграть в обороне и реализовать собственные моменты.

Матч Чехия-Россия стартует в 17:00 по московскому времени.