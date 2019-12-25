Российский фигурист Александр Энберт поделился ожиданиями от турнира одиночниц на чемпионате России в Красноярске.

Слова фигуриста цитирует портал РИА Новости. По мнению Энберта, если оценивать минувшую часть сезона, то фаворитом выглядит Алена Косторная. «Я думаю, она, как и Трусова и Щербакова будут претендовать на пьедестал в первую очередь», — отметил фигурист, добавив, что в какой последовательности займут места ученицы Тутберидзе, сказать сложно. По мнению Энберта, все будет зависеть от чистоты исполнения программ.

«Если быть максимально объективным, то, наверное, Косторная все же фаворит», — сказал Энберт, вспомнив, что в прошлом сезоне спортсменки постоянно менялись местами на пьедестале.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию стартует завтра, 26 декабря. Соревнования девушек пройдут на турнире 27-28 декабря.