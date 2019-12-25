Новогоднее цирковое шоу «OFU. ПРИЗЕМЛЕНИЕ» — инопланетный цирк возвращается в Санкт-Петербург. С 27 декабря по 8 январе в «Сибур Арене» будут проходить показы шоу в постановке народного артиста России Аскольда Запашного.

Приземление» в постановке братьев Запашных. «OFU» — продолжение полюбившегося российским и иностранным зрителям шоу «UFO. Цирк с другой планеты», но с точностью наоборот. Если в «UFO» житель Земли оказывался на летающей тарелке, то в новом шоу симпатичный инопланетянин по имени OFU терпит крушение на своем корабле неподалеку от большого города. И в какие только истории он не попадает, пока инопланетные соотечественники пытаются его спасти, а земные «люди в черном» — изловить и отправить на опыты! Пожар в картинной галерее, скачки джигитов на ипподроме, приключения на «чертовом колесе» и многие другие необычайно опасные, чрезвычайно забавные и, конечно, невероятно зрелищные ситуации.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный не скрывает, что всегда любил голливудские блокбастеры. Поклонник Спилберга и Джорджа Лукаса, он старается сделать так, чтобы каждое цирковое шоу смотрелось, как остросюжетный фильм. Отсюда и любовь к космической тематике. Продолжающая «космическую линейку» братьев Запашных постановка «Инопланетный цирк OFU. Приземление» впервые была показана в декабре 2018 во дворце спорта «Лужники». Затем с огромным успехом прошли гастроли по ближнему зарубежью. В Болгарии десятитысячный стадион аплодировал «OFU» стоя. Теперь постановка приезжает в Петербург.

Запашные – это бренд, само по себе имя на афишах говорит о том, что зрелище будет первоклассным. Завораживающие декорации и потрясающие костюмы от Надежды Русс, видеоинсталляции и спецэффекты, живое музыкальное сопровождение – все это оттеняет мастерство артистов, которое, конечно, остается основным «блюдом» постановки. Как всегда в представлениях Большого Московского цирка принимают участие лучшие цирковые артисты России, среди которых представители знаменитых династий, победители международных конкурсов. Воздушные гимнасты и акробаты, дрессировщики и клоуны — сложно поверить, что это обычные люди из плоти и крови!

Специально для шоу были созданы десятки удивительных декораций, в том числе практически настоящая пожарная машина.

Шоу «OFU» задумывалось, как «земная фантастика» — все действие его происходит на Земле, что позволило создателям внести в сюжет такие элементы классической цирковой программы, как номера с животными. На арену выйдут медведи, собаки, козы и лошади. Ансамбль наездников из Северной Осетии взбодрит публику настоящей кавказской джигитовкой.

С бурыми мишками – самыми обаятельными мохнатыми артистами – работает знаменитая семья Александровых. Лауреаты множества конкурсов и многократные победители цирковых фестивалей, Александровы одновременно и дрессировщики, и воздушные гимнасты. В «OFU» на арену вновь вышел Олег Александров. В июне 2017 года на гастролях в Нижнем Новгороде он упал во время репетиции из-под купола с двадцатиметровой высоты. 28-летний артист чудом остался жив, получив многочисленные тяжелые травмы. После ряда операций в России и Германии благодаря исключительной силе духа и мотивации Олег сумел восстановиться настолько, что снова работает воздушные номера!

Роль «людей в черном» (и снова отсылка к голливудской классике) — спецагентов, призванных поймать инопланетянина OFU и доставить его в лабораторию для изучения — в постановке играют…клоуны. Весельчаки из спецслужб, постоянно попадающие в самые комичные положения, заставляют публику дружно хохотать. По словам создателей, постановка вообще получилась необыкновенно душевной – доброй, веселой и очень человечной. Настоящее рождественское шоу для всей семьи.

Стоит отметить, что организаторы каждый год стараются сделать новогодние представления Большого Московского цирка максимально доступными для всех – стоимость билетов начинается от 500 рублей, так что посетить шоу действительно можно всей семьей. По традиции, более трех тысяч билетов братья Запашные направят на благотворительные цели — в детские дома, фонды и общества инвалидов. И еще одной доброй традицией станет нарядное оформление фойе «СИБУР АРЕНЫ» и огромная дизайнерская елка от компании «Еврошоу», которая укрепит новогоднее настроение и ощущение ожидания радостных чудес.